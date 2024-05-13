مع قرب الصيف.. تأكيدات على متابعة ومراقبة الأماكن الترفيهية في بغداد

2024-05-13 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو مجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الاثنين، (13 آيار 2024)، وجود مراقبة ومتابعة للأماكن الترفيهية في العاصمة من قبل الجهات المختصة سواء الخدمية والفنية وحتى الأمنية.

وقالت الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، انه "مع فصل الصيف يكون هناك تردد كبير للعائلات البغدادية على الأماكن الترفيهية المختلفة"، مبينة أن "هناك متابعة من قبل الجهات ذات العلاقة الخدمية والفنية لمتابعة تأهيل تلك المناطق".

وأضافت، أن "كل الأماكن الترفيهية في بغداد عليها متابعة ومراقبة امنية خاصة اذا ما كانت فيها زخم بشري كبير"، لافتة الى أن "هناك فرق من الشرطة المجتمعية تنتشر بتلك الأماكن لمنع أي من الحالات التي تزعج العائلات".



