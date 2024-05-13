2024-05-13 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم_ديالى

حذر ممثل الكرد في مجلس محافظة ديالى، اوس المهداوي، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، من إقصاء أو تهميش المكون الكردي من تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن أن ينجح تشكيل حكومة ديالى المحلية من دون مشاركة كل المكونات"، مبينا أن "أي تهميش سيؤدي الى اهتزازات عميقة وستقودنا الى تبعات سلبية".

وأضاف، أن "الممثل الكردي يمثل أكثر من 20% من سكان ديالى"، لافتا الى أن "محاولة تهميشه من قبل أي طرف سيخلق حكومة غير مكتملة وغير شرعية".

وشدد على "ضرورة مشاركة الكرد في كل المباحثات ومع جميع الأطراف"، مشيرا الى أن "ديالى لايمكن ان تستقر من دون توافق وطني".

وفي وقت سابق من اليوم، عبر اوس المهداوي، عن رفض الكرد لإدخال مبدأ المحاصصة في المناصب الأمنية بديالى وفق مايعرف بمبدأ (1+1).

وأكد المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "رفضه ان تصل المحاصصة السياسية الى اروقة الاجهزة الامنية مهما كانت لأسباب والدوافع"، معللًا ذلك بالرغبة بأن "تبقى الاجهزة الامنية مستقلة بعيدا عن اي سجالات سياسية".

واشار الى ان "رفض محاصصة المناصب الامنية مبدأ لا يتراجع عنه من قبل الكرد في ديالى كونها مناصب حساسة يجب ان تبقى بعيدا عن اي مؤثرات سياسية يمكن ان تستغل لأغراض تؤدي بالنتيجة الى اشكاليات نحن في غنى عنها".

وتشهد محافظة ديالى أساسًا خلافات ومحاولات فرض إرادات على أساس طائفي وسياسي فيما يتعلق بهوية محافظ ديالى التي لاتزال بلا حكومة محلية رغم مرور أكثر من 4 اشهر على اجراء الانتخابات المحلية.