2024-05-13 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف ديوان الوقف الشيعي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن اسباب غلق مقام الام زين العابدين في قضاء داقوق والذي بُبني قبل 400 عام.

وقال مدير الديوان الوقف الشيعي في كركوك محمد عبد الخالق كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "مقام الامام زين العابدين عليه السلام في قضاء داقوق (35 كم جنوبي كركوك )، يعد واحداً من المراقد الدينية المهمة التي يزورها الاف الزوار والسواح ويعتبر من المناطق الدينية المهمة في كركوك وبني قبل 400 سنة من الطين وبفعل العوامل البيئية والجيلوجية التي تحدث في الارض تعرض المقام للتصدعات في جدرانه ولم يشهد اي عملية ترميم وإعمار في بناه التحتية منذ سنوات".

وأضاف كاظم، أن "تعليمات وتوجيهات ديوان الوقف الشيعي تنص على هدم وتعمير المراقد والمقامات القديمة و التي تتعرض للانهيار و حفاظاً على سلامة المدنيين والزوار من أية اخطار، قرر الوقف إغلاق مقام الامام زين العابدين امام الزوار حتى إشعار اخر ".

وأكد مدير ديوان الوقف الشيعي، أن "لجنة مشتركة من ديوان الوقف وادارة محافظة كركوك والشعب الهندسيةاتفقت على وضع موازنة ضمن مشروع تطوير وبناء مرقد الامام زين العابدين عليه السلام".

وتابع أن "الوقف الشيعي يأمل سرعة التخطيط وتطوير وبناء المقام ليكون بحلة حديدة تستقبل الزوار والسواح مجددًا". ويقع مقام الأمام زين العابدين على اعلى قمة فوق تلة وفيه عدد من القبور.

ويعد مرقد الامام زين العابدين مزارا دينيا مقدسا، فيما يزوره الناس للدعاء والتبرك ولمعالجة مرضاهم وتحقيق مبتغاهم.

والامام زين العابدين، هو ابن الامام الحسين بن علي بن ابي طالب ولد في سنة 38 هجرية في المدينة المنورة وتوفي فيها في 25 محرم من سنة 95 الهجرية، هو رابع أئمة الشيعة الامامية.