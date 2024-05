منخفض جوي يطل على ذي قار ويخفض درجة حرارتها الاربعينية

2024-05-13 16:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا . وذكرت الهيئة في بيان تلقته :شبكة اخبار الناصرية”، أن “درجات الحرارة انخفضت 3 درجات عن يوم امس نتيجة منخفض جوي قادم من جنوب...

