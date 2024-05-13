2024-05-13 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة العليا للتحول الرقمي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للتحوّل الرقمي".