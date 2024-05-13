ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

2024-05-13 16:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145600 دينار مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 145550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145450 ديناراً مقابل 100 دولار.