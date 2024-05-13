بسبب مواد احتياطية للسيارات.. مقتل شخص وإصابة آخر بشجار مسلح في ميسان

2024-05-13 17:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بأن مشاجرة مسلحة أدت لمقتل شخص وإصابة شخص آخر، وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بمنطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، بين طرفين اثنين، وأدى الشجار لمقتل شخص واحد، وإصابة آخر بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "أسباب اندلاع الشجار المسلح، يعود لعدم التوافق بين الطرفين حول مواد احتياطية لإحدى العجلات".