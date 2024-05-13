السوداني: الحكومة جادة في التأهيل والتدريب وتطوير القادة

2024-05-13 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الوزراء في احتفالية تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة:

-الحكومة جادة في التأهيل والتدريب وتطوير القادة

-هناك لجان مختصة ستتابع مخرجات الدورة، ومدى انعكاس ما تم تلقيه من محاضرات وتدريب، بهدف التغيير والبناء

- ننتظر منكم تغيير المعادلة، لتنجح المؤسسة التي تعملون لصالحها

-القادة الإداريون أداة مهمة لتحقيق البناء والارتقاء بالمؤسسة

- مطلوب من القائد الإداري أن يبحث في طريقة إصلاح المؤسسة دون انتظار التشريعات

-ضعف المؤسسات اليوم يعود لتردد بعض القادة وعلى القادة الإداريين اتخاذ القرارات المدروسة

- أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد ومسؤولية القادة متابعة الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات

-عملنا بأموال محدودة أحدثت فارقاً في الخدمات والبنى التحتية وعمل المؤسسات