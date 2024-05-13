السوداني: الحكومة جادة في التأهيل والتدريب وتطوير القادة
2024-05-13 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز
رئيس الوزراء في احتفالية تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة:
-الحكومة جادة في التأهيل والتدريب وتطوير القادة
-هناك لجان مختصة ستتابع مخرجات الدورة، ومدى انعكاس ما تم تلقيه من محاضرات وتدريب، بهدف التغيير والبناء
- ننتظر منكم تغيير المعادلة، لتنجح المؤسسة التي تعملون لصالحها
-القادة الإداريون أداة مهمة لتحقيق البناء والارتقاء بالمؤسسة
- مطلوب من القائد الإداري أن يبحث في طريقة إصلاح المؤسسة دون انتظار التشريعات
-ضعف المؤسسات اليوم يعود لتردد بعض القادة وعلى القادة الإداريين اتخاذ القرارات المدروسة
- أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد ومسؤولية القادة متابعة الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات
-عملنا بأموال محدودة أحدثت فارقاً في الخدمات والبنى التحتية وعمل المؤسسات