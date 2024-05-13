التعليم تعلن إسهام الجامعات في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف

2024-05-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في مؤتمر علمي مشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب.. وزير التعليم يؤكد إسهام الجامعات في البرامج العلمية والأبحاث التخصصية لمكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي إسهام المؤسسات الجامعية في بلورة البرامج العلمية والأبحاث التخصصية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر العلمي المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب حيث أوضح أن الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب أولت اهتماما لدور مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال، وحددت جملة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز مهمة هذه المؤسسات في مجالات مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.





وأضاف أن الجامعات تسهم إسهاما إيجابيا في هذا الصعيد من خلال نشر الوعي وبرامج التثقيف والتعليم إلى جانب إيلاء البحث العلمي بعدا خاصا وإجراء الدراسات التخصصية وتوفير فرص التدريب من خلال برامج تؤهل الشباب وتمكنهم من مواجهة ومقاومة الأفكار السلبية وتعزز مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات.





من جهته ثمن رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي الاشتغال العلمي المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها في مجالات مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب والاسهام في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة.





دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

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