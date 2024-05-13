السوداني: أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد

2024-05-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، ان أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "رعى، اليوم الاثنين، حفل تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، أحد تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشهدت تخرج 48 مديراً عاماً من العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية".

وفي حديث للسوداني خلال الحفل، بارك للمشاركين إنهاء هذه الدورة، مؤكداً أن الحكومة جادة برؤيتها في مجال التدريب وتطوير القابليات والقدرات، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي.

وبيّن، أن "المعهد جرى افتتاحه قبل تسعة أشهر، ويشهد اليوم تخرج الدورة الأولى فيه، وفي الوقت نفسه باشرت الدورة الثانية،" مؤكداً "استمرار هذا البرنامج الذي يمثل جزءاً مهماً من خطط الحكومة لتطوير العمل الإداري".

وشدد السوداني على "ضرورة أن يعكس المتخرجون في هذه الدورة واقع العراق، وما يمتلكه من قيادات مؤهلة، حيث سيسهم هذا في تعزيز علاقتنا مع المؤسسات الدولية،" مشيراً إلى، أن "معيار النجاح الإداري هو في استخدام وسائل الحداثة والأتمتة والتكنولوجيا، الذي سينعكس على أداء المؤسسة وقدرتها على تقديم الخدمات".

ولفت الى، ان "هناك لجان مختصة ستتابع مخرجات الدورة، ومدى انعكاس ما تم تلقيه من محاضرات وتدريب، بهدف التغيير والبناء، وننتظر منكم تغيير المعادلة، لتنجح المؤسسة التي تعملون لصالحها".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "القادة الإداريون أداة مهمة لتحقيق البناء والارتقاء بالمؤسسة، ومطلوب من القائد الإداري أن يبحث في طريقة إصلاح المؤسسة دون انتظار التشريعات".

وأوضح السوداني، ان "القائد يجب أن يكون قدوة في أدائه، ويتحمل مسؤولية القرارات" منوها الى، ان "ضعف المؤسسات اليوم يعود لتردد بعض القادة، وعلى القادة الإداريين اتخاذ القرارات المدروسة".

وأشار الى، ان "دور القادة مهم في التغلب على التحديات التي تواجهها الدولة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطن" مشددا "يجب تطوير كفاءة الموظف، لتحسين الإنتاجية المقدمة".

ورأى ان "أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد، ومسؤولية القادة متابعة الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات" مضيفا "عملنا بأموال محدودة أحدثت فارقاً في الخدمات والبنى التحتية وعمل المؤسسات".