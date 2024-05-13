وزير التربية يشدد على متابعة الطلبة من قبل الإدارات المدرسية

2024-05-13 17:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الإثنين (13 ايار 2024) على متابعة الطلبة من قبل الادارات المدرسية بعد فصل طالبات احدى مدارس محافظة المثنى.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان الجبوري "شدد على إلزام الإدارات المدرسية متابعة تصرفات الطلبة والتلاميذ حفاظا على القيم والعادات العراقية الأصيلة وذلك بعد إنتشار صور مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من طالبات إحدى مدارس المثنى".

وأشار الى، ان "اللجنة المشكلة، أصدرت قرارا يقضي بفصل المسيئات ومعاقبة الإدارة بسبب إلاهمال وتجنب تكرار هكذا تصرفات غير مسؤولة تنافي الضوابط التربوية".



