لتطوير واقعها.. معاون محافظ ذي قار: شكلنا لجنة لمتابعة الحملات الخدمية في المحافظة

2024-05-13 18:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات سلامة السرهيد، اليوم الاثنين، عن توجيه المحافظ مرتضى الابراهيمي بتشكيل خلية متابعة برئاسة المعاوم الخدمي وعضوية ستة مدراء لدوائر خدمية للقيام بحملات خدمية أسبوعية. وقال السرهيد في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، ان الابراهيمي وجه “بتشكيل خلية متابعة برئاسته وعضوية ستة...

