نائب يكشف عن خطة لتحويل البتاويين الى رئة بغداد- عاجل

2024-05-13 18:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، عن محاور خطة تمتد لـ 12 شهرًا، تؤسس لواقع جديد في البتاويين والمناطق المنسية التي بدأت القوات الأمنية تدخلها بحملات متواصلة.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عملية البتاويين نموذج لواقع امني جديد في التعامل مع التحديات الأمنية في بغداد وبقية المحافظات من خلال خطط تأخذ أبعادا وسياقات متعددة وتمتد لأشهر يتم من خلالها وضع حلول موضوعية لازماتها وأسباب الجرائم والظواهر السلبية الاخرى".

وأضاف، أن "عملية البتاويين قرار امني جريء لوزارة الداخلية لن يقف على اعتاب جهد امني مباشر بل يفضي الى اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية من ناحية منع المخالفين للإقامة والهاربين من الاحكام القضائية وتعقب الغرباء واسناد الحركة الاقتصادية والتجارية واعطاء رسائل طمأنة بعيدة المدى من اجل تحويلها الى رئة بغداد".

واشار الى ان "عملية البتاويين ستضم مراحل متداخلة تمتد الى 12 شهرا على الاقل من اجل تحقيق الاهداف الشاملة لها"، لافتا الى ان "بعد الاستقرار في هذه المنطقة سيكون الوضع مختلفا في غضون اشهر مؤكدا بان جهود الداخلية مستمرة في تعزيز امن الازقة والاحياء بشكل عام".

وتشن وزارة الداخلية منذ اكثر من اسبوعين حملات امنية متتالية تطال ما يمكن وصفه بـ"المناطق المظلمة والمنسية" في بغداد، على رأسها البتاويين، والتي ادت الى اعتقال اكثر من الف مطلوب حتى الان في مختلف مناطق بغداد، قرابة نصفهم فقط من البتاويين لوحدها.



