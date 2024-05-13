زاخو والكرخ "حبايب" في دوري نجوم العراق

2024-05-13 18:30:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق زاخو يوم الاثنين، مع ضيفه فريق الكرخ من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عصر اليوم، عند الساعة 3:45 على ملعب زاخو.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكرخ يونس غني، في الدقيقة 89 من عمر المباراة، لتراكم البطاقات، ليكمل فريق الكرخ المباراة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد عسكر، حكم ساحة، سجاد خليل مساعدا أولا، شاكر خالد مساعدا ثانٍ، واياد زاحم حكما رابعا، وسالم عامر حكم" فار".