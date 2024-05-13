التربية تعلن اسماء المقبولين لإكمال الدراسات العليا داخل العراق

2024-05-13 18:32:01 - المصدر: الفرات نيوز



باشرت وزارة التربية/المديرية العامة للعلاقات الثقافية/مديرية الإجازات الدراسية بمنح كتب عدم الممانعة للمقبولين لاشغال المقاعد الدراسية ( الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي) للعام الدراسي ٢٠٢٤_٢٠٢٥ من منتسبي الوزارة والمديريات العامة للتربية في عموم العراق والحاصلين على درجات مفاضلة تؤهلهم لأشغال المقاعد الدراسية في التخصصات العلمية والإنسانية كافة وحسب الخطة العامة للقبول.

وفيما يلي أسماء المقبولين في المحافظات :

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