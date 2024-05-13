العبودي: الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب أولت اهتماما لدور مؤسسات التعليم

2024-05-13 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، إسهام المؤسسات الجامعية في بلورة البرامج العلمية والأبحاث التخصصية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" العبودي و خلال المؤتمر العلمي المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب، أوضح أن" الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب أولت اهتماما لدور مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال، وحددت جملة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز مهمة هذه المؤسسات في مجالات مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب".وأضاف، أن "الجامعات تسهم إسهاما إيجابيا في هذا الصعيد من خلال نشر الوعي وبرامج التثقيف والتعليم إلى جانب إيلاء البحث العلمي بعدا خاصا وإجراء الدراسات التخصصية وتوفير فرص التدريب من خلال برامج تؤهل الشباب وتمكنهم من مواجهة ومقاومة الأفكار السلبية وتعزز مهاراتهم في التفكير النقدي وحل المشكلات".وتابع البيان أن" رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم عبود التميمي من جهته ثمن الاشتغال العلمي المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها في مجالات مكافحة التطرف ومواجهة الإرهاب والإسهام في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الأمنية المختصة".