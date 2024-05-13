وزير الموارد: الخطة الزراعية للموسم الحالي ستكون الأفضل بعد تحسن الإيرادات

2024-05-13 18:42:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، أن الخطة الزراعية للموسم الحالي ستكون أفضل من المواسم السابقة بسبب تحسن الإيرادات، مشيراً إلى أن توجهات الحكومة الحالية هي دعم القطاع الزراعي.وقال عبد الله خلال زيارته محافظة الديوانية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على الفلاحين والمزارعين، استخدام طرق الري الحديثة لتقليل الضائعات المائية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه وزيادة الغلة الزراعية للدونم الواحد".وأضاف، أن "توجهات الحكومة الحالية هي دعم القطاع الزراعي"، مؤكداً، أن "الخطة الزراعية للموسم الحالي ستكون أفضل من المواسم السابقة؛ بسبب تحسن الإيرادات".ووجه وزير الموارد، تشكيلات الوزارة بـ "العمل والتنسيق مع الحكومات المحلية؛ من أجل الخروج بنتائج إيجابية في العمل لتطوير الواقع الإروائي والزراعي وضمان نجاح الخطط الزراعية الحالية والمستقبلية".