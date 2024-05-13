كرميان.. إصابة ستة أشخاص بحادث مروري في ناحية كوكس

2024-05-13 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إصابة ستة أشخاص بحادث مروري مروع في ناحية كوكس.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث مرورياً حصل عندما اصطدمت سيارة حمل من نوع بيك اب مع سيارة صالون من نوع مازدا في ناحية كوكس التابعة لادارة كرميان"، مبينة أن "الحادث تسبب بإصابة ستة أشخاص بجروح مختلفة".

وأضافت أن "جميع المصابين نقلوا إلى مستشفى طوارئ الشهيد هزار في مدينة كلار مركز ادارة كرميان"، لافتة الى أن "التحقيقات بدأت للتعرف على أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب به".