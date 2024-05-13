اعتقال "العقرب".. أكبر مهرب "دولي" للبشر في السليمانية

2024-05-13 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على مهرب كبير للاتجار بالبشر يعرف باسم "العقرب".

وذكرت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية وبناء على تبادل معلومات استخباراتية وبطلب من الشرطة الدولية (الانتربول) وبأمر من القاضي، تم إلقاء القبض على المهرب المعروف بـ(العقرب) وهو المدعو (ب. ك. م)، اُعتقل وسُلم أصولياً إلى الجهات المعنية".

وأضافت أن "المتهم ألقي القبض عليه بموجب المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2012 وما زالت التحقيقات مستمرة"، مشيراً إلى أن "المتهم قام بإرسل 10 آلاف شخص إلى أوروبا، من السليمانية".