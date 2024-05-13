2024-05-13 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين، أن “جبهات الإسناد لفلسطين وغزة مستمرة ومفتوحة”، مشيرا إلى أن “إسرائيل دولة فاشلة، وستعجز في المرحلة المقبلة عن تأمين سفنها في البحر المتوسط بالفترة المقبلة”. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، قال حسن نصر الله: “خلاصة الإعلام […]

ظهرت المقالة نصر الله: إسرائيل دولة “فاشلة” وستعجز عن تأمين سفنها في البحر المتوسط أولاً على Eishan.