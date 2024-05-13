2024-05-13 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن تحالف تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، تأييد ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان. جاء تأييد تقدم لترشيح المشهداني بعد أقل من 24 ساعة من انضمام كتلة الصدارة الى حزب الحلبوسي. وقال تقدم في بيان ورد لمنصة “إيشان”: إيماناً منَّا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن […]

ظهرت المقالة تحالف تقدم يعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب أولاً على Eishan.