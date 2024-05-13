2024-05-13 19:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان، اليوم الإثنين، بأن خلافاً على مواد احتياطية لإحدى العجلات، تطور إلى مشاجرة مسلحة أدت لمقتل شخص وإصابة شخص آخر، وسط مركز المحافظة. وأبلغ المصدر منصة “إيشان”، أن “شجاراً مسلحاً اندلع بمنطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، بين طرفين اثنين، وأدى الشجار لمقتل شخص واحد، وإصابة آخر بجروح […]

ظهرت المقالة شجار مسلّح على أدوات احتياطية في ميسان يقتل شخصاً ويصيب آخر أولاً على Eishan.