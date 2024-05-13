2024-05-13 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب حيدر السلامي، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، ملابسات احتجاز 11 عراقيًا في لبنان، وقعوا ضحية "نصب" شركات حج بحسب معلومات وتقارير.

وقال السلامي، في مقطع فيديو ايضاحي ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم التواصل مع السفارة العراقية في لبنان والاتفاق على ان يتم احجاز جوازات العراقيين فقط واطلاق سراح الاشخاص لحين اكمال الاجراءات".

واوضح أن "الاجراء المنتظر هو ان تقوم السعودية بتبليغ لبنان ان تأشيرات الدخول ليست مزورة"، مبينا ان "هؤلاء تمت اعادتهم من السعودية لان فيزهم ليست فيز حج بل فيز سياحية وهو اجراء طبيعي تتخذه السعودية، وتمت اعادتهم الى لبنان".

وكانت تقارير ومعلومات صحفية تحدثت عن احتجاز 11 عراقيا منذ 4 ايام من قبل الأمن والقضاء اللبناني، وترفض اطلاق سراحهم، وذلك على خلفية اعادتهم من قبل السعودية نتيجة حملهم تأشيرات دخول سياحية وليست للحج.

وشددت السعودية مؤخرًا وبالتعاون مع هيئات الحج ولاسيما العراقية، الاجراءات على عمليات تسفير حجاج تتم عبر شركات سياحة وبالاحتيال حيث يتم تسفير الحجاج بتأشيرات سياحية نتيجة عدم حصولهم على مقاعد حج، وبعد ذلك يبقون داخل السعودية والذهاب لاداء مراسم الحج، وهو امر يؤدي الى ضغط كبير على خطط تفويج الحجاج بالنسبة للسعودية.

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