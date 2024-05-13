التربية تباشر بمنح عدم الممانعة الى المقبولين لإكمال الدراسات العليا

2024-05-13 19:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الإثنين، (13 ايار 2024) المباشرة بمنح عدم الممانعة الى المقبولين لإكمال الدراسات العليا داخل العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة التربية/المديرية العامة للعلاقات الثقافية/مديرية الإجازات الدراسية، باشرت بمنح كتب عدم الممانعة للمقبولين لاشغال المقاعد الدراسية (الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي) للعام الدراسي 2024 -2025 من منتسبي الوزارة والمديريات العامة للتربية في عموم العراق والحاصلين على درجات مفاضلة تؤهلهم لاشغال المقاعد الدراسية في التخصصات العلمية والإنسانية كافة وحسب الخطة العامة للقبول.

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