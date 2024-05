2024-05-13 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن شمول 443 مستفيدًا جديدًا ببرامجها المختلفة في محافظة ذي قار. وتأتي هذه الخطوة لتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة. انتهى.

