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مرتفع جوي يطل على ذي قار ويخفض درجة حرارتها الاربعينية

مرتفع جوي يطل على ذي قار ويخفض درجة حرارتها الاربعينية
مرتفع جوي يطل على ذي قار ويخفض درجة حرارتها الاربعينية
2024-05-13 19:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، ان تشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا . وذكرت الهيئة في بيان تلقته :شبكة اخبار الناصرية”، أن “درجات الحرارة انخفضت 3 درجات عن يوم امس نتيجة مرتفع جوي قادم من جنوب...

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