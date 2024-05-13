الغزي: إعداد وتأهيل القادة يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي

2024-05-13 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، أن إعداد وتأهيل القادة ينسجم مع البرنامج الحكومي، فيما أشار إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن السعي لبناء مستقبل للقيادات وعلى شقين، إعداد وتأهيل القادة.وقال الغزي في كلمة له خلال احتفالية تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تتويجا للجهود المتواصلة والعمل الجاد والدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في إكمال الدورة الأولى وتخرجها والذي استمر أكثر من أربعة أشهر، فإن الحكومة وضعت معهد إعداد القادة ضمن أولوياتها؛ من أجل تطوير المهارات والقدرات للكوادر المتقدمة".وأضاف الغزي، أن "المعهد تخصص برفع الملاكات المتقدمة في الدورة الأولى، بمجالات عديدة منها الإدارية والمالية والقانونية، وأيضا مواجهة الأزمات وصنع القرار وكذلك القيادة والإتكيت ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة".وأكد الغزي، أن "البرنامج الحكومي يتضمن السعي لبناء مستقبل للقيادات وعلى شقين، إعداد وتأهيل القادة"، مبينا، أنه "تم الاتفاق وعرض الآلية على رئيس الوزراء وحصلت الموافقة بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني في وزارة التخطيط، ليتولوا إعداد قيادات للمستقبل، وهي القيادات الوسطى والمعهد العالي؛ لإعداد وتأهيل القادة اي يكون للمديرين العامين واختيار الاختصاصات الإدارية والمالية والقانونية في الوزارات".وتابع الغزي، "نحتاج إلى دورات تدريبية في جميع مؤسسات الدولة؛ لتطوير قابلية كوادر المؤسسات الحكومية، وهذا يأتي من خلال إقامة الورش، والاعتماد على الخبرات المحلية والدولية، وهذا ما عمل عليه معهد إعداد القادة بدعم من قبل رئيس الوزراء"، لافتا، إلى أن هذا الدعم يجب أن يستثمر لينعكس على واقع الدوائر والمؤسسات الحكومية، وخاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطنين وأيضا محاربة الفساد بكل أشكاله".وختم الغزي، "نعمل على تكييف شهادة المتخرج قانونيا للاستفادة منها في المستقبل"، مبينا، أنه "تم تشكيل لجنة في داخل أمانة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقد تم إصدار إعمام من قبل رئيس الوزراء باعتماد شهادة المتخرج ضمن معايير التقييم للمديرين العامين الحاليين الموجودين في المناصب، وأيضا بالنسبة لقادة المستقبل".