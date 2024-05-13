2024-05-13 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتجاوز العقبات أمام عملية التحوّل الرقمي في دوائر الدولة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للتحوّل الرقمي، وشهد مناقشة واقع الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية الجارية حالياً، بالإضافة إلى البحث في تحديد السياسة الرقمية وسبل تنظيم اللوائح وتطوير البنى التحتية المختصّة في هذه المجالات"، مضيفا أن "الاجتماع بحث في الشراكات الممكنة مع القطاع الخاص، وتقييم مسارات العمل الحالية؛ من أجل رسم خارطة طريق والاستعانة بالتجارب العالمية الناجحة وتشكيل فريق فنّي من المختصّين، لوضع منهج لمؤسسات الدولة وتطبيقاتها للتحوّل الرقمي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان - أن "هذا الاجتماع انطلاقة لسلسلة من الخطوات الحكومية لتوحيد عمل الوزارات والأجهزة، ويأتي بعد سلسلة من المحاولات الحكومية استمرّت لـ 15 سنة، لم تكن تحت مظلة موحدة، ولم تواجه النجاح بسبب غياب الرؤية الشاملة، وواجهت مقاومة للتغيير، ومشاكل في التخصيصات المالية التي لم يكن لها تأثير واضح"، مؤكدا "توافر مبادرات إيجابية لعدد من الوزارات بهذا الشأن، ومازالت الحاجة إلى إجراء التحوّل الرقمي الشامل، إلى جانب ضرورة وجود رؤية شاملة لإدارة هذا التطوير الحيوي".وشدد السوداني على "ضرورة العمل من أجل تذليل التقاطعات بين الجهات المختلفة، وتجاوز عقبات التغيير، مع تسجيل النجاحات البارزة في هذا الإطار ومنها تطبيقات؛ البطاقة الإلكترونية، ومركز البيانات، ومنصّة أور، والدفع الإلكتروني، والجواز الإلكتروني، ووجّه الدوائر المعنية بمتابعة عميلة التحوّل، وتيسير التغيّرات الإدارية والتعامل مع التحديات التي ترافقها وفق أسس علمية وحلول ميدانية سريعة التطبيق".