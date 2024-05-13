استدراج داعشي خطير جنوبي بغداد والقبض عليه بكمين محكم

2024-05-13 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، إلقاء القبض على ارهابي ينتمي لداعش الارهابي في ناحية اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية من الاطاحة بارهابي خطير ينتمي إلى عصابات داعش الارهابية، نفذ سابقا العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت المواطنين وقواتنا الامنية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

ولفتت الى ان "إلقاء القبض جاء بعد عملية استدراج في ناحية اللطيفية وبكمين محكم".