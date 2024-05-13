وزير الإعمار يوجه بتكثيف الجهود لانجاز مجاري 4 محافظات بأسرع مدة ممكنة

2024-05-13 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، بتكثيف الجهود لانجاز مشاريع مجاري في أربع محافظات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم، ان ريكاني "ترأس، اجتماعا لمتابعة سير الاعمال لعدد من المشاريع التي تُنفذ ضمن قطاع المجاري، بحضور المدير العام لمديرية المجاري العامة يعرب قحطان، ومسؤولي دوائر المهندس المقيم ومديري المشاريع".

وناقش الاجتماع وفقاً للبيان "الاعمال المنجزة، ونسب الإنجاز لمشاريع مجاري غماس في محافظة الديوانية، وايسر الموصل في محافظة نينوى وسامراء في محافظة صلاح الدين، فضلا عن مشروع مجاري كركوك".

وأضاف، ان "الاجتماع ناقش ايضاً التعارضات التي تعيق انجاز تلك المشاريع وسبل معالجتها، كما وجه وزير الاعمار القائمين على هذه المشاريع، بتكثيف الجهود ورفع وتيرة العمل، لانجازها باسرع مدة ممكنة وضمن المواصفات المطلوبة".