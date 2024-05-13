عضو في لجنة النفط النيابية يحدد موعد إنهاء ملف استيراد الغاز في العراق

2024-05-13 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، يوم الثلاثاء، موعد إنهاء ملف استيراد الغاز في العراق بشكل نهائي.

وقال الحيدري، لوكالة شفق نيوز، إن "جولة التراخيص السادسة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة النفط هي عبارة عن حقول ورقع استكشافية ستساهم في زيادة كميات استخراج الغاز الطبيعي والاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة، حيث ان العراق يستورد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية مما يتسبب بإرهاق الموازنة بما يقارب 5 مليار دولار الاستيراد الغاز سنويا".

وأوضح أن "جولات التراخيص التي تم الإعلان عنها تشمل جميع الحقول الغازية من الجنوب إلى شمال العراق، وعلى ذلك ان العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز المستخرج من الحقوق المحلية بحلول عام 2027 وإنهاء ملف الاستيراد".

ويسعى العراق إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاع النفط والغاز في الوقت الذي يتطلع فيه إلى زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات ووقف واردات الغاز من إيران المجاورة التي تعد أساسية حاليا لإنتاج الطاقة.

وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، بما يشمل مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.

وفازت شركات صينية بعقود للتنقيب في خمسة حقول عراقية للنفط والغاز يوم السبت الماضي في جولة تراخيص تهدف في المقام الأول إلى زيادة إنتاج الغاز للاستخدام المحلي.

والغاز المتوقع الحصول عليه من جولة التراخيص الحالية يعادل 200% من كمية الغاز التي يستوردها العراق من إيران والتي تصل إلى 1700 مليون متر مكعب يوميا، ‏وستكون كميات الغاز المتوقع إنتاجها من هذه الجولة حوالي 800 مليون متر مكعب قياسي يوميا.