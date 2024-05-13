الإعمار توضح مستجدات الأعمال بمجسرات وأنفاق ساحة النسور وموعد الإنجاز

2024-05-13 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الإثنين ، مستجدات وتفاصيل الأعمال في مشروع مجسرات وأنفاق ساحة النسور، وفيما حددت مدة إنجازه، أكدت استخدام تقنيات حديثة للكشف عن التعارضات بمشاريع حزمة فك الاختناقات.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ساحة النسور واحد من اعقد المشاريع تصميما وتنفيذا، حيث تم اختيار شركات صينية لغرض إحالة المشروع كونه يتكون من ثلاثة أنفاق ومجسرين"، لافتا الى ان "السقف الزمني للمشروع هو عام ونصف وبدأ العمل الفعلي فيه خلال شهر تموز 2023".وبين أن "الأعمال تجري حاليا وفق ما مخطط للمشروع وستنجز الأعمال بالكامل بحلول نهاية 2024 أو بداية 2025" لافتا الى ان "العمل على وضع الروافد على الجسر بدءاً من شارع محمد مهدي الجواهري باتجاه شارع دمشق مستمر حتى الآن".وذكر أن "أعمال النفق رقم واحد ورقم أربعة ورقم خمسة مستمرة ضمن المدة الزمنية المحددة"، موضحا ان "اهم المعوقات والمشاكل التي واجهتنا في بداية انطلاق أعمال هي مشاريع شبكات الصرف الصحي، حيث تجاوزنا الكثير من هذه التعارضات اضافة الى خدمات الماء والمجاري والاتصالات والكهرباء".وبين أنه "في بداية الأعمال كنا نضطر أن نحفر ثلاثة أمتار يدويا للتأكد من عدم وجود تعارضات ممكن تواجهنا كون خرائط البنية التحتية هي خرائط غير محدثة وهناك الكثير من التغييرات التي طرأت عليها دون ان يتم تحديث تلك الخرائط".ولفت إلى انه "تم استخدام عمليات المسح الراداري لإيجاد التعارضات وتم تجاوز الكثير منها"، لافتا إلى أنه "لغاية الآن تواجهنا تعارضات في بعض المشاريع اثناء العمل مثل وجود الانابيب، لكن تم حل هذه الإشكاليات من خلال إعداد كشوفات لتغيير المسارات".