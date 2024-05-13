مديرية الاستخبارات والأمن تعلن الإطاحة بداعشي خطر في ناحية اللطيفية

2024-05-13 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، الإطاحة بداعشي خطر في ناحية اللطيفية.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية، من الإطاحة بإرهابي خطر ينتمي لعصابات داعش الإرهابية، كان ينفذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين وقواتنا الأمنية".وأضافت المديرية، أن "عملية القبض جاءت بعد استدراج في ناحية اللطيفية، وبكمين محكم تم القبض عليه بالتنسيق مع اللواء التاسع والخمسين التابع للفرقة السابعة عشرة"، مبينة، أنه "صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب".