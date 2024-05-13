القبض على متهم بالابتزاز بالجرم المشهود ضمن عمليات فرض القانون

2024-05-13 20:54:07 - المصدر: جريدة الصباح





بغداد: سعد السماك



كشف مصدر استخباري في بغداد عن القبض على المتهم إبراهيم هشام ظاهر احمد وكنيته "إبراهيم مفتاح" بقضايا الابتزاز وانتحاله صفة مقرب من مسؤولين كبار في الدولة ضمن عمليات فرض القانون بمنطقة البتاوين في بغداد.

وقال المصدر في تصريح خاص لجريدة "الصباح": انه "بناء على جهد وتحري استخبارات وزارة الداخلية تمكنت قواتنا من الوصول والقبض عليه وهو متلبساً في أحد فنادق المنطقة وبالجرم المشهود".

كما اكد المصدر ان "المتهم اعترف خلال التحقيق

بانه أوهم ضحاياه بانه مقرب من بعض كبار الشخصيات المؤثرة بالقرار في الدولة، وان باستطاعته تلبية طلباتهم الخاصة بالحصول على الموافقات الرسمية مقابل أموال تدفع له".

وأشار المصدر الاستخباري إلى "تصديق أقوال المتهم في محكمة التحقيق المركزي بالرصافة وإحالته إلى المحاكم المختصّة لينال جزاءه العادل".