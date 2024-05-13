2024-05-13 21:12:08 - المصدر: منصة إيشان

تعد بعثة الأمم المتحدة أو “يونامي” سياسية خاصة، أسست بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وكانت طرفاً فاعلاً مراقباً لكل ما شهدته البلاد طوال الـ20 عاماً الماضية، تقتضي مهمتها مساعدة الحكومة في تحقيق أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الإنمائية الدولية، ومن ثم رفع التقارير الدورية التي تقدم كـ”إحاطات” لمجلس الأمن الدولي عبر الأمين العام. ويرأس “يونامي” مبعوث […]

ظهرت المقالة البعثة الأممية.. 700 موظف يواجهون الترحيل من العراق أولاً على Eishan.