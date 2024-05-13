الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى له في 4 جلسات

2024-05-13 21:42:01 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل الدولار الأمريكي هبوطا قويا خلال أولى تعاملات الأسبوع، ليستقر قرب أدنى مستوى له في 4 جلسات تداول، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي لشهر نيسان والمقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل.وعلى صعيد تداولات سوق العملات اليوم الاثنين، سجل مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى) انخفاضا بنسبة 0.19% ليصل إلى 105.114 نقطة.ويترقب الدولار صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشهر نيسان الماضي؛ وما قد ينطوي على دلائل قوية ومؤشرات حول مصير معركة كبح التضخم المرتفع التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ آذار 2022، ومسار السياسة النقدية بالتبعية وعلى وجه التحديد، موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة.المصدر: المتداول العربي