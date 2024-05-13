2024-05-13 21:42:01 - المصدر: واع

‏‎بغداد - واع - حسن الفوازأشادت شركة انتون أويل الصينية الفائزة بتطوير حقل الظفرية في واسط، اليوم الاثنين، بإجراءات الحكومة العراقية في ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، مؤكدة أن التنافس بين الشركات على الرقع والفرص المعروضة كان شفافاً.وقال رئيس فرع الشركة في العراق تشو لو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة فازت بعقد تطوير حقل الظفرية في واسط، ويأتي هذا استكمالاً لدورنا الفاعل في العراق إذ نتواجد منذ نحو عشر سنوات".وأضاف، أن "الشركة تعمل في حقول الحلفاية وغرب القرنة وحقل الأحدب وحقل شرقي بغداد، والفوز بعقد حقل الظفرية سيسمح لنا بتوسيع عملنا في العراق، وإجراءات التنافس على عقود جولات التراخيص كانت شفافة للغاية".وتابع، "بعد الفوز بحقل الظفرية سنركز على تطويره بما نتمتع به من إمكانيات وبطبيعة الحال فإن العقد الجديد سيسهم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة العراقية ويجعلنا نساهم في توفير الفرص للشباب وتقليل البطالة".