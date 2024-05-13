2024-05-13 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعفى مدير عام تربية ميسان، جواد كاظم سلطان، اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، مدير ومعاون مركز امتحاني وأربعة مراقبين وإحالتهم الى التحقيق "حرصا على انسيابية الامتحانات الوزارية" التي أنطلقت أمس للسادس الابتدائي.

وذكر بيان لاعلام مديرية تربية ميسان، تلقته "بغداد اليوم"، ان سلطان "وجه بإعفاء مدير ومعاون مركز امتحاني وأربعة مراقبين وإحالتهم الى التحقيق مع تشكيل لجنة عاجلة للبت في موضوعهم لعدم التزامهم بالضوابط الوزارية".

وشدد مدير تربية ميسان "على جميع القائمين بإدارة العملية الإمتحانية من مدير مركز ومعاون ومراقب ومشرف بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة حرفيا وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على مجهود التلاميذ الدراسي والحرص كل الحرص على تأدية الأمانة التربوية بكل اخلاص وتفان حتى انجاح العملية الامتحانية".



