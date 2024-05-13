الشرطة يستعيد صدارته وزاخو يتعثر

2024-05-13 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الشرطة، على أمانة بغداد، 2-1 مساء اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق.

وجاءت اهداف الفريقين كلها من ركلات الجزاء.

وعاد الشرطة الى صدارة الدوري مؤقتاً برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف القوة الجوية.

في المقابل تعادل فريق زاخو (0-0) مع الكرخ خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ذات الجولة 28 من الدوري.

وشهدت المباراة طرد لاعب فريق الكرخ يونس غني بالدقيقة 89 من عمر المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

التعادل رفع رصيد زاخو إلى النقطة 48 في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق نقطتين عن النجف صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر رفع فريق الكرخ رصيده إلى النقطة 26 في المركز 16 بفارق الأهداف عن كربلاء صاحب المركز 15 ونقطة عن نفط البصرة صاحب المركز 17.



