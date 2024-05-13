بعد حل السابقة.. الكشف عن الإدارة الجديدة "المؤقتة" لنادي أربيل

2024-05-13 21:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكلت محافظة اربيل، يوم الاثنين، هيئة ادارية مؤقتة لنادي اربيل لقيادة النادي للمرحلة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد كاريزي لوكالة شفق نيوز ان "الادارة السابقة تم اعفائهم بالكامل من قبل اوميد خوشناو محافظ اربيل مباشرةً وشكلت المحافظة هيئة ادارية جديدة".

وبين ان "المحافظة كشفت عن اسماء الادارة الجديدة والتي ستكون برئاسة مؤيد مغديد وكل من الاعضاء سروت غازي، وجلال بريشان، وسيروان طه، وجيماو كارشور، ويبوار جباري، ونوزاد سابير، وشاخوان ونزار صليوة".

وبين ان "المحافظ اوميد خوشناو ابلغ الادارة الجديدة أن المحافظة ستوفر كل الاحتياجات والأموال وتسديد مستحقات اللاعبين لإعادة النادي لوضعه الطبيعي".

واشار الى ان "الادارة المؤقتة ستستلم مهمتها فورا ويستمر عملها المؤقت لسنة ونصف لحين إجراء انتخابات رسمية".

وجاء تغيير الادارة بعد النتائج السلبية التي خرج بها النادي وتراجع ترتيبه ليكون من بين الفرق المهددة بالهبوط في المركز 17 برصيد 24 نقطة.