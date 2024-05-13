محافظ واسط لفلاحي المحافظة: الشائعات عن تعويض الحكومة لكم بكلفة التسويق "أكاذيب"

2024-05-13 21:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاثنين، الفلاحين والمزارعين لتسويق محاصيلهم بشكل كامل، مبينا ان اشاعات تعويض الحكومة لهم بنفس كلفة التسويق "أكاذيب".

وقال المياحي، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز: "أدعو الفلاحين والمزارعين الى تسويق كامل المحصول وعدم تصديق الاشاعات والاكاذيب بأن الحكومة ستقوم بتعويض كافة الفلاحين وبنفس كلفة التسويق".

ولفت إلى أن "هذه المعلومات غير دقيقة، والتعويض فقط للإضرار الحقيقية وهي جزء من الأراضي المزروعة وليس جميعها كما أن مبلغ التعويض يحدد من قبل مجلس الوزراء بعد جرد حقيقي لكافة الأضرار".

وتابع المياحي: "لذلك الاستمرار بالتسويق والحصاد ضرورة لضمان حقوقكم وسنبذل كل جهدنا لتعويض المتضررين حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء".