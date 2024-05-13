خبر جديد.. Xiaomi Pad 6S Pro أفكار كبيرة على شاشة أكبر

2024-05-13 22:23:46 - المصدر: Xiaomi

[العراق، 13 مايو 2024] – تستعد شركة شاومي لتحويل سوق الأجهزة اللوحية في العراق من خلال إطلاق جهاز Xiaomi Pad 6S Pro. محملة بميزات متطورة، وأقوى معالج وشاشة كبيرة جذابة، يوعد هذا الجهاز بأداء لا مثيل له وتجربة مشاهدة مذهلة كما لم يحدث من قبل. و برفع معايير الحاسبات المحمولة، انضم إلينا لنكتشف تأثير أحدث إصدار من شاومي على السوق العراقي وندرس الطلب المتزايد على حلول التكنولوجيا المبتكرة في المنطقة. استعد لمشاهدة الفصل التالي في تطور تكنولوجيا الأجهزة اللوحية بينما تقدم شاومي جهاز Xiaomi Pad 6S Pro إلى العراق.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

أفكار كبيرة على شاشة أكبر

صُنع Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ليلبي أكثر الاحتياجات الإنتاجية تطلبًا، مقدمًا عرضًا استثنائيًا وتجربة غامرة. يتميز الجهاز بشاشة بقياس 12.4 بوصة ودقة 3K و بمعدل تحديث 144Hz مع نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، مما يعزز الراحة أثناء القراءة واستهلاك الوسائط المتعددة، ليجعله مثاليًا للعمل والترفيه. تتميز قدرات العرض للجهاز بدقة 3048 × 2032 وكثافة رائعة تبلغ 294 بكسل في البوصة (PPI)، مما يوفر وضوحًا لا مثيل له لمهام تتراوح من قراءة أدق النصوص إلى تحرير الصور عالية الدقة، أو الانغماس في أحدث الألعاب. مع بطارية قوية بسعة 10000 mAh، بنظام HyperCharge و بقوة 120واط فائق السرعة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأوقات شحن أقصر بجانب عمر بطارية مُمتد.

مصمم أيضاً بمنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform و بتقنية 4 نانومترات القوية، يقدم Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 سرعات فائقة السرعة وأداء سلس للغاية. من خلال الجمع بين هذا مع نظام التشغيل Xiaomi HyperOS، و يُقدم Xiaomi Pad 6S Pro ثلاث وظائف جديدة ثورية تشمل Home screen+، التعاون بين الأجهزة المختلفة، ومحور Xiaomi الذكي، مما يرفع من مستوى التوصيل إلى مستويات جديدة. تسمح Home Screen+ للمستخدمين بالتفاعل مع هواتفهم الذكية مباشرة من خلال الجهاز اللوحي – بالرد على الرسائل أو الرد على المكالمات – دون التفاعل مباشرة مع هواتفهم الذكية. تستفيد وظيفة الصور في تطبيق ملاحظات عبر الأجهزة المختلفة من قدرات كاميرا الهاتف الذكي، مما يسمح لك بالتقاط الصور وتضمينها مباشرة في محتوى الملاحظة على الجهاز اللوحي، مما يسهل إنشاء المستندات المرئية بكل سهولة. يربط مركز التحكم الجديد في الأجهزة - Xiaomi Smart Hub - بين ما يصل إلى سبعة أجهزة مختلفة بما في ذلك منتجات Xiaomi AIoT المختلفة، مما يضمن أن شبكتك من الأجهزة دائمًا في متناول يديك. مع وظيفة Tap to Share التي تعمل بتقنية NFC، يبسط Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 عملية مشاركة الملفات في خطوة واحدة، مما يوفر تجربة مريحة. بالنسبة لصانعي المحتوى.

تعمل وظيفة الصور في تطبيق Cross-device Notes على تعزيز إمكانات كاميرا الهاتف الذكي، مما يسمح لك بالتقاط الصور وتضمينها مباشرة في محتوى الملاحظات على الجهاز اللوحي، مما يسهل إنشاء مستندات جذابة بصريًا دون عناء. مركز التحكم الجديد في الجهاز - Xiaomi Smart Hub - يتصل بسبعة أجهزة في وقت واحد بما في ذلك منتجات Xiaomi AIoT المختلفة، مما يضمن أن تكون شبكة أجهزتك دائمًا في متناول يدك.و مع وظيفة النقر للمشاركة التي تدعم تقنية NFC ، يعمل جهاز Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 على تبسيط مشاركة الملفات بنقرة سريعة، مما يوفر تجربة مستخدم مريحة . بالنسبة لمنشئي المحتوى، يعمل وضع المخرج في تطبيق الكاميرا على تحويل جهازك اللوحي إلى أداة مراقبة احترافية مرتبطة بهاتفك الذكي، لالتقاط لحظات عالية الجودة بسهولة.

كمكمل لـ Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 يأتي القلم القابل للتركيز Xiaomi Focus Pen ولوحة المفاتيح Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard - كأدوات أساسية لتحويل الجهاز إلى محطة عمل محمولة نهائية. لأول مرة، تدمج لوحة المفاتيح Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard لوحة تعمل باللمس، مما يعزز قدرة المستخدم على تحديد الملفات وإدارة مهام تحرير الفيديو المعقدة بدقة. يوفر القلم Xiaomi Focus Pen المصمم حديثًا، والذي يتميز بـ 8192 مستوى من الحساسية للضغط ومعدل عينة بـ 240 Hz، لتجربة كتابة لا مثيل لها. تُعزز استجابته بالمزيد من خفة اليد بمعدل لا تحتمله الملاحظة يبلغ 5 مللي ثانية فقط، وهو تقدم يمكن ملاحظته مقارنة بالجيل السابق. مع زر تسليط الضوء متعدد الوظائف، يعزز القلم Xiaomi Focus Pen الوظائف بعد كتابة النصوص، مما يجعله أداة لا غنى عنها لالتقاط الصور بسرعة واتخاذ الملاحظات، كل ذلك دون توقف عن العملية الإبداعية.

السعر و إمكانية الحصول عليه

يأتي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 بذاكرة تخزين 20+512GBبسعر 770,000 دينار عراقي

سيكون الغطاء Xiaomi Pad 6S Pro Cover متوفر بسعر 30,000 دينار عراقي

ستكون لوحة المفاتيح Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard متوفرة بسعر 149,000 دينار عراقي

سيكون القلم Xiaomi Pad 6S Pro Pen متوفر بسعر 79,000 دينار عراقي