2024-05-13 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر امني، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، استنفار نقاط المرابطة على طول مناطق التماس على الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين من جهة الحاوي، بعد هجوم ارهابي طال نقطة مرابطة ادى لاستشهاد ضابط واصابة منتسبين اثنين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نقطة مرابطة متقدمة للجيش تقع غرب قرى مبارك الفرحان قرب الحدود الإدارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تعرضت إلى هجوم إرهابي ما أدى إلى إصابة 2 واستشهاد ضابط".

واضاف، ان "التعرض وهو الاول من نوعه منذ 6 أشهر دفع نقاط المرابطة الى الاستنفار على طول مناطق التماس على الحدود الادارية بين ديالى وصلاح الدين".

ويوم امس الاحد تعرضت كاميرا حرارية الى اطلاق نار من اسلحة قنص شرقي محافظة ديالى ادت الى مخاوف من وجود محاولات تسلل لعناصر داعش.