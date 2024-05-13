"نجوم العراق".. كربلاء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نفط البصرة

2024-05-13 22:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء على مضيفه فريق نفط البصرة بهدف واحد دون مقابل ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الميناء البصري اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق كربلاء هدفه في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب حسين طالب.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد كامل زغير حكم ساحة، وحسنين رافل مساعدا أولا، وهاني علي مساعدا ثانٍ، وليث فرحان حكما رابعا، ومهند مناف حكم" فار".