"اهتزت الجدران".. اشتباك كبير بين الخليفي ومبابي في يوم الوداع

2024-05-13 22:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت صحيفة لوبارزيان الفرنسية، يوم الاثنين، عن حصول اشتباك كبير بين ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي نجم الفريق، قبل مباراة تولوز الوداعية لمبابي، والتي أقيمت أمس الأحد.

ولعب مبابي آخر مباراة له في معقل الفريق الفرنسي "حديقة الأمراء"، إذ ودع زملاءه في الفريق وكذلك الجماهير.

وأطلقت بعض جماهير باريس سان جيرمان صافرات استهجان ضد مبابي، فيما حرصت رابطة ألتراس النادي التي تملك علاقة قوية باللاعب على تكريمه.

ووفقا للوبارزيان،‏ "اهتزت الجدران"، وفقا لأحد الشهود على المشهد المتوتر، وأدى ذلك إلى تأخير عمليات الإحماء أمس، إذ دخل لاعبو باريس سان جيرمان إلى أرض الملعب متأخرين أربع دقائق عن الموعد المعتاد.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن سبب التوتر يعود لرغبة الخليفي في معرفة سبب تجاهل مبابي له في خطاب إعلان رحيله عن النادي.

وأعلن مبابي، يوم الجمعة الماضي، رحيله عن النادي، في خطاب مصور شكر خلاله كل من عمل معهم في باريس سان جيرمان، باستثناء ناصر الخليفي.

وحسب التقارير، فإن علاقة مبابي والخليفي متوترة منذ أشهر.

ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، مطلع الشهر القادم.