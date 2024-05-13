رئيسا الوزراء ومجلس القضاء يؤكدان ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون

2024-05-13 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى البحث في عدد من المواضيع ذات العلاقة، ببعض الإجراءات القانونية المتخذة في مختلف الملفات".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث والتداول في تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، فضلاً عن جهود الأجهزة التنفيذية والقضائية في التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة بجميع صورها".