الثقافة: المهرجانات والمعارض الثقافية ستستمر دون توقف هذا العام

2024-05-13 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الثقافة أحمد البدران، اليوم الاثنين (13 ايار 2024)، عن استمرار المهرجانات والمعارض الثقافية في هذا العام دون توقف سيما مع استمرار صرف التخصيصات المالية للوزارة من قبل رئاسة الوزراء.

وقال البدران لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم باستمرار مهرجانات ومعارض الوزارة والتي شهدتها عدد من المحافظات منها المربد في البصرة والحضر في نينوى ومهرجانات اخرى يتم العمل على اقاماتها هذا العام ".

واعتبر البدران ان "المهرجانات الثقافية كحال الرياضية كانت لها انعكاسة على استقرار وضع العراق السياسي والامني مايبين قدرة العراق على تبني كبرى المهرجانات على اراضيه".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الثقافة ان خطة الوزارة لعام 2024 حافلة بإقامة العديد من المهرجانات، سواء كانت مسرحية أو موسيقية أو سينمائية أو أدبية أو مؤتمرات علمية، مشيرة الى ان هناك إجراءات لعقد مؤتمر لحماية الآثار بالتعاون مع وزارة الداخلية والوزارات الأخرى.



