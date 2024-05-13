السوداني وزيدان يؤكدان ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون

2024-05-13 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، ضرورة تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، التقى بزيدان، وجرى البحث في عدد من المواضيع ذات العلاقة ببعض الإجراءات القانونية المتخذة في مختلف الملفات".

واضاف، ان "اللقاء، شهد التباحث والتداول في تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، فضلاً عن جهود الأجهزة التنفيذية والقضائية في التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة بجميع صورها".