2024-05-13 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفوازأكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن الحكومة مهتمة بالتطوير والاستثمار الأمثل للتراكيب (الهيدروكربونيّة) وزيادة الاحتياطي والإنتاج النفطي والغازي في المحافظات الغربية.وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"فعاليات جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة انتهت اليوم بإحالة 13 مشروعا من بين 29 مشروعا"، مبينا ان" 8 محافظات ستشمل بهذه المشاريع من بين 13 مشروعا".وأضاف، أن" الوزارة ستعيد تقييم المشاريع التي لم تحال بعد إجراء دراسة والتقييم، للمشاريع على اعتبار ان تلك المشاريع تمثل ثروة غازية ذات تراكيب غازية وغالبيتها في محافظة الأنبار"، لافتا الى، ان" الحكومة الوزارة مهتمة بالتطوير والاستثمار الامثل للتراكيب (الهيدروكربونيّة) في المحافظات الغربية ونينوى وصلاح الدين والمحافظات الأخرى".وأشار الى أن" الحكومة ترغب في توزيع هذه المشاريع على المحافظات لتنعكس إيجابا على اقتصاديات تلك المحافظات، من دعم مالي وللنهوض بواقع البنى التحتية والواقع العمراني والصحي والتعليم، بالإضافة الى توفير فرص عمل في تلك المحافظات"، موضحا ان" الحكومة تسعى ايضا تحقيق هدفها الرئيسي وهو زيادة الاحتياطي والإنتاج النفطي والغازي في تلك المحافظات".ولفت الى ان"13 مشروعا تم إحالتها الى شركات متخصصة عالمية، والوزارة ستستمر بجهودها للتعاون مع الشركات العالمية وإبرام العقود وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه المشاريع".