2024-05-13 23:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بحدوث هجوم إرهابي شنته عصابات داعش، أدى إلى استشهاد آمر فوج بالجيش وأربعة مقاتلين. وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، آن “آمر الفوج الثاني لواء المشاة ٩٣ فق٢١ استشهد مع أربعة مقاتلين واصابة ٨ اخرين”. وأشار إلى أن “آمر الفوج هو عقيد ركن خالد، ومن بين المقاتلين الأربعة، اثنان […]

ظهرت المقالة استشهاد آمر فوج بالجيش وأربعة مقاتلين بتعرض إرهابي بين ديالى وصلاح الدين أولاً على Eishan.